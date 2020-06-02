Герой Советского Союза Александров рассказал о значении космодрома Байконур

Лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК «Энергия» имени С.П. Королёва, председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полётов Александр Александров рассказал о значении космодрома Байконур.

«Байконур для каждого из космонавтов, да и просто специалистов, работавших много лет в космонавтике, — это отдельная история», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, впервые он услышал это название от Алексея Леонова, который говорил о Байконуре именно как о космодроме.

«Для меня же это было обычное место, куда я приезжал в командировки. Мы называли его полигоном. Я тогда работал в Конструкторском бюро имени С.П. Королёва — так в те времена называлась РКК «Энергия», — сообщил Александров.

Он отметил, что на Байконур не бывает коротких поездок и специалисты прилетают туда как минимум на месяц, поскольку подготовка к запуску всегда начинается заранее.

«Проходят испытания: сначала первичные, потом заключительные, потом приезжает экипаж. А если речь идёт о международных полётах, тогда проводили на космодроме и по несколько месяцев», — добавил он.

Ранее космонавт Сергей Рязанский в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о первом выходе в открытый космос.