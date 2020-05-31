В «Роскосмосе» не исключили полётов космонавтов на кораблях США

В «Роскосмосе» не исключили полётов российских космонавтов на американских кораблях Starliner и Crew Dragon.

«Всё обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия», — сказал РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Американские астронавты в таком случает продолжат летать на российских кораблях по обмену, добавил он.

30 мая SpaceX и NASA осуществили пуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon к Международной космической станции.

На борту корабля находятся американские астронавты Даг Хёрли и Роберт Бенкен. Его стыковка с МКС намечена на 17:29 мск 31 мая.