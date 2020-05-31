Российско-американский эксперимент SIRIUS перенесли из-за пандемии

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Совместный изоляционный эксперимент Института медико-биологических проблем РАН и программы по исследованию человека NASA SIRIUS перенесли с ноября 2020 года на май 2021-го из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Российско-американский эксперимент SIRIUS перенесли из-за пандемии
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«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, стороны согласились, что целесообразно отложить запуск восьмимесячного эксперимента с ноября 2020 года до конца мая следующего года», — цитирует ТАСС пресс-службу института.

При этом подготовку экипажа планируется начать со второй половины января — начала февраля 2021 года.

В то же время организаторы проекта продолжают подготовку к эксперименту, проводя встречи с заинтересованными в участии европейскими организациями в удалённом формате.

В 2019 году главный научный руководитель программы по исследованию человека NASA Дженнифер Фогарти рассказала RT, что в ходе эксперимента SIRIUS планируется искусственно изолировать членов миссии от семьи и внешнего мира, чтобы понять, как группа людей может функционировать в условиях изоляции.

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