Маск: Человечество может гордится кораблём Crew Dragon
«Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением», — цитирует ТАСС Маска.
По его словам, этот запуск найдёт отклик у тех, кто сам «в душе исследователь».
«Мы теперь должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь», — добавил он.
Ранее компания SpaceX и NASA осуществили запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon к Международной космической станции.