Маск: Человечество может гордится кораблём Crew Dragon

Глава компании SpaceX Илон Макс заявил, что человечество может гордится новым американским космическим кораблём Crew Dragon.

«Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением», — цитирует ТАСС Маска.

По его словам, этот запуск найдёт отклик у тех, кто сам «в душе исследователь».

«Мы теперь должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь», — добавил он.

Ранее компания SpaceX и NASA осуществили запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon к Международной космической станции.