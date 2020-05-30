СМИ: На ракете «Протон» заменены бракованные комплектующие
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«Неполадки на ракете-носителе "Протон", допущенные в 2015—2016 годах, устранены», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы «Роскосмоса».
Отмечается, что дата отправки эшелона с ракетой на космодром Байконур будет определена в ближайшее время.
3 мая сообщалось, что брак, который был допущен на ракете-носителе «Протон-М» в 2015—2016 годах, будет устранён для запуска телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103».