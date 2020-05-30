СМИ: На ракете «Протон» заменены бракованные комплектующие

Короткая ссылка
Брак, который был допущен на ракете-носителе «Протон-М» в 2015—2016 годах, был устранён для запуска спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103»
СМИ: На ракете «Протон» заменены бракованные комплектующие
  • globallookpress.com

«Неполадки на ракете-носителе "Протон", допущенные в 2015—2016 годах, устранены», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы «Роскосмоса».

Отмечается, что дата отправки эшелона с ракетой на космодром Байконур будет определена в ближайшее время.

3 мая сообщалось, что брак, который был допущен на ракете-носителе «Протон-М» в 2015—2016 годах, будет устранён для запуска телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить