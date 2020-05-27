Герой России Корниенко прокомментировал подготовку NASA к испытательному старту Crew Dragon

Лётчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко прокомментировал подготовку NASA к тестовому пилотируемому старту Crew Dragon.

«Перед каждым пилотируемым стартом проводится целая серия беспилотных запусков, и тут каждая компания, частная или государственная, будет стараться свести все риски к минимуму», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил Корниенко, SpaceX как раз проводила такие тесты на грузовом аналоге Dragon Crew.

«Было уже 20 успешных запусков. Мне кажется, что такой старт будет безопаснее, чем старт шаттла», — сказал он.

Космонавт выразил надежду, что всё пройдёт успешно.

Ранее Герой России, депутат Госдумы Елена Серова в беседе с Nation News рассказала, почему решила стать космонавтом.