Рекс Уолхайм рассказал о традициях у астронавтов

Астронавт Рекс Уолхайм рассказал о традициях перед полётом в космос.

«У нас тоже есть кое-какие. Думаю, не так много, как у русских. Но одна из них, которая приходит в голову, это то, что перед тем как отправиться на стартовую площадку в день запуска, когда мы уже надели наши скафандры, прямо перед посадкой в микроавтобус, отправляющийся на площадку, мы играем в карты, например, в покер», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, игра продолжается, пока не проиграет командир.

Как пояснил Уолхайм, астронавты поступают так для того, чтобы командир оставил всю свою неудачу, перед тем как отправиться на стартовую площадку.

Ранее Герой России, депутат Госдумы Елена Серова в беседе с Nation News рассказала, почему решила стать космонавтом.