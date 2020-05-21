Индийские астронавты возобновили тренировки в ЦПК

Астронавты из Индии, которые находятся в российском Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, возобновили тренировки.

«Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК) 12 мая возобновил тренировки индийских космонавтов», — говорится в сообщении на сайте компании «Главкосмос».

Отмечается, что все четверо индийских астронавтов здоровы и «чувствуют себя прекрасно».

Также сообщается, что в ЦПК их здоровье тщательно оберегают.

На этой неделе специалисты ЦПК проводят с индийскими астронавтами занятия по основам астронавигации, основам управления пилотируемым космическим аппаратом и русскому языку.

16 апреля в подмосковном Звёздном Городке, где расположен российский Центр подготовки космонавтов, выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

В середине февраля начальник ЦПК имени Ю.А. Гагарина Павел Власов отмечал, что индийские астронавты отрабатывают выживание в условиях приземления в лесисто-болотистой местности зимой.