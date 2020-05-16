NASA отозвало приглашение делегации из России под давлением сенаторов

NASA приглашало делегацию «Роскосмоса» к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако приглашение было отозвано под давлением сенаторов, сообщил замгендиректора российской госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«Мы официально позвали руководство NASA к себе, однако ответа так и не получили. Надеюсь, что он всё-таки последует — и последует в положительном ключе», — приводит его слова пресс-служба «Роскосмоса».

12 мая сообщалось, что «Роскосмос» и NASA подписали контракт на доставку осенью 2020 года одного американского астронавта на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС».

Как отметили в NASA, ведомство заплатит более $90 млн за место для астронавта на «Союзе».