NASA отозвало приглашение делегации из России под давлением сенаторов

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NASA приглашало делегацию «Роскосмоса» к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако приглашение было отозвано под давлением сенаторов, сообщил замгендиректора российской госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
NASA отозвало приглашение делегации из России под давлением сенаторов
  • © Игорь Руссак
  • РИА Новости

«Мы официально позвали руководство NASA к себе, однако ответа так и не получили. Надеюсь, что он всё-таки последует — и последует в положительном ключе», — приводит его слова пресс-служба «Роскосмоса».

12 мая сообщалось, что «Роскосмос» и NASA подписали контракт на доставку осенью 2020 года одного американского астронавта на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС».

Как отметили в NASA, ведомство заплатит более $90 млн за место для астронавта на «Союзе».

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