NASA отозвало приглашение делегации из России под давлением сенаторов
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- РИА Новости
«Мы официально позвали руководство NASA к себе, однако ответа так и не получили. Надеюсь, что он всё-таки последует — и последует в положительном ключе», — приводит его слова пресс-служба «Роскосмоса».
12 мая сообщалось, что «Роскосмос» и NASA подписали контракт на доставку осенью 2020 года одного американского астронавта на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС».
Как отметили в NASA, ведомство заплатит более $90 млн за место для астронавта на «Союзе».