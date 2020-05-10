«Роскосмос» подтвердил разрушение на орбите баков блока «Фрегат-СБ»

Короткая ссылка
Сбрасываемые баки разгонного блока «Фрегат-СБ» разрушились на орбите утром 8 мая, заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Роскосмос» подтвердил разрушение на орбите баков блока «Фрегат-СБ»
  • © Игорь Руссак
  • РИА Новости

«Подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока «Фрегат-СБ», использованного 18 июля 2011 года при запуске российской астрофизической обсерватории «Спектр-Р», — говорится в пресс-релизе.

Разрушение баков произошло 8 мая в период с 08:00 до 09:00 в акватории Индийского океана.

В настоящее время идёт детальный анализ измерительной информации и уточняются параметры орбит обнаруженных фрагментов.

Ранее ВВС США сообщили о взрыве в космосе бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить