«Роскосмос» подтвердил разрушение на орбите баков блока «Фрегат-СБ»

Сбрасываемые баки разгонного блока «Фрегат-СБ» разрушились на орбите утром 8 мая, заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока «Фрегат-СБ», использованного 18 июля 2011 года при запуске российской астрофизической обсерватории «Спектр-Р», — говорится в пресс-релизе.

Разрушение баков произошло 8 мая в период с 08:00 до 09:00 в акватории Индийского океана.

В настоящее время идёт детальный анализ измерительной информации и уточняются параметры орбит обнаруженных фрагментов.

Ранее ВВС США сообщили о взрыве в космосе бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ».