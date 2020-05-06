Эксперт оценил планы США по добыче ископаемых на Луне
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По его словам, американские астронавты и советские беспилотные аппараты доставляли на Землю образцы лунного грунта.
«Его исследовали, сделали выводы о происхождении и эволюции Луны и Солнечной системы. Что представляло бы коммерческую ценность? Ничего такого пока не нашли. Даже если на Луне найдутся золото и алмазы и мы их оттуда доставим, это будет существенно дороже, чем если бы мы добывали это на Земле», — пояснил Натан Эйсмонт в беседе с радио Sputnik.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что столичный Музей космонавтики организует онлайн-проект «Поехали вместе».