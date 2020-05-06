Эксперт оценил планы США по добыче ископаемых на Луне

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал планы США по добыче ископаемых на Луне.

По его словам, американские астронавты и советские беспилотные аппараты доставляли на Землю образцы лунного грунта.

«Его исследовали, сделали выводы о происхождении и эволюции Луны и Солнечной системы. Что представляло бы коммерческую ценность? Ничего такого пока не нашли. Даже если на Луне найдутся золото и алмазы и мы их оттуда доставим, это будет существенно дороже, чем если бы мы добывали это на Земле», — пояснил Натан Эйсмонт в беседе с радио Sputnik.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что столичный Музей космонавтики организует онлайн-проект «Поехали вместе».