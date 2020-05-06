Эксперт оценил планы США по добыче ископаемых на Луне

Короткая ссылка
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал планы США по добыче ископаемых на Луне.
Эксперт оценил планы США по добыче ископаемых на Луне
  • © Kalousek Rostislav
  • globallookpress.com

По его словам, американские астронавты и советские беспилотные аппараты доставляли на Землю образцы лунного грунта.

«Его исследовали, сделали выводы о происхождении и эволюции Луны и Солнечной системы. Что представляло бы коммерческую ценность? Ничего такого пока не нашли. Даже если на Луне найдутся золото и алмазы и мы их оттуда доставим, это будет существенно дороже, чем если бы мы добывали это на Земле», — пояснил Натан Эйсмонт в беседе с радио Sputnik.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что столичный Музей космонавтики организует онлайн-проект «Поехали вместе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить