Россия планирует увеличить число пусков «Союзов» к МКС
Россия в 2021-2023 годах планирует запускать к Международной космической станции (МКС) по три корабля «Союз» в год, что на один больше чем в 2020 году.
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в 2021 году старты пройдут в апреле, сентябре и декабре.
Ранее стало известно, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС.
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