Россия планирует увеличить число пусков «Союзов» к МКС

Россия в 2021-2023 годах планирует запускать к Международной космической станции (МКС) по три корабля «Союз» в год, что на один больше чем в 2020 году.

globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что в 2021 году старты пройдут в апреле, сентябре и декабре. Ранее стало известно, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС.