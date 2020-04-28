Фальков назвал условия получения мегагрантов учёными

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Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, на основании каких условий выделяются мегагранты учёным.
Фальков назвал условия получения мегагрантов учёными
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Ограничения действуют очень серьёзные. Оплата труда ведущего учёного и научного коллектива составляет, как правило, не более 50% от общей суммы. Около 25% идёт на закупку оборудования, 10% — на закупку материалов и комплектующих для проведения исследований. Оставшиеся средства направляются на оплату стажировок российских учёных в мировые научные центры, проведение научных семинаров, расходы на содержание лабораторий», — отметил министр в беседе с «Российской газетой».

Он добавил, что по итогам 2019 года в ресурсах, индексируемых Web of Science, по результатам мегагрантов были опубликованы 825 статей, причём более 50% из них вошли в первый квартиль. 

Ранее министр образования и науки Валерий Фальков в беседе с kp.ru рассказал о распределении бюджетных мест в вузах.

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