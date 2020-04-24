В ТюмГУ прокомментировали разработку инструмента для прогнозирования ситуации с коронавирусом

В Институте экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) Тюменского государственного университета рассказали о разработке инструмента мониторинга и прогнозирования пандемической ситуации.

Как передаёт портал «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу вуза, компьютерная программа сможет мгновенно прогнозировать ситуацию с COVID-19 в разных странах мира.

«Моделирование эпидемических процессов — это самый важный инструмент в нынешних условиях. У нас нет времени собирать рутинным образом статистику, выстраивать кривые экстраполяции и смотреть через некоторое время, угадали или нет. Скорость развития ситуации, её непредсказуемость и цена таковы, что только тщательное моделирование способно подготовить нас к сценариям даже недалёкого будущего», — подчеркнул специальный представитель Минобрнауки России по вопросам биологической и экологической безопасности, заместитель директора по развитию Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Николай Дурманов.

По словам исследователя, такие модели и данные будут особенно востребованы, когда придёт пора постепенно ослаблять карантинные ограничения.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с kp.ru дал прогноз о наступлении пика распространения коронавируса в России.