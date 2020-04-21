В ВОЗ рассказали о разработке вакцин от COVID-19

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о разработке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
В ВОЗ рассказали о разработке вакцин от COVID-19
  • Reuters

Она рассказала, что в настоящий момент «ВОЗ известны 67 кандидатов — прототипов вакцины».

По её словам, «три из них начали первое клиническое испытание, другие близки к первым клиническим испытаниям».

При этом Вуйнович отметила, что «если даже всё будет идти абсолютно прекрасно, то от 12 до 18 месяцев будет нужно, чтобы прошли все фазы клинического исследования, клинические пробы и чтобы началась массовая продукция».

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что испытания на людях вакцины от COVID-19, разрабатываемой учёными Оксфордского университета, начнётся с 23 апреля.

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