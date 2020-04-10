В Москве рассказали об онлайн-квесте ко Дню космонавтики

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На портале «Узнай Москву» появился онлайн-квест ко Дню космонавтики.
В Москве рассказали об онлайн-квесте ко Дню космонавтики
  • © Музей космонавтики

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, участники виртуальной игры «Москва космическая», в частности, узнают, как в столице готовились к первому полёту человека в космос.

Также пользователи увидят фотографии исторических мест и событий из архива Московского музея космонавтики и Дома-музея академика Сергея Королёва.

Квест доступен на сайте и в мобильном приложении.

Ранее издание «Вечерняя Москва» сообщало, что в восьми парках столицы открылись бесплатные тематические фотовыставки.

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