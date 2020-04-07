Эксперт прокомментировал указ Трампа об освоении ресурсов Луны

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал план президента США Дональда Трампа по добыче космических ресурсов.

«Американцы обязательно начнут добычу ресурсов на Луне, но нескоро. Скорее всего, это произойдёт во второй половине века. Сейчас они просто тратят бюджетные деньги для привлечения коммерческих компаний к отработке техники, которая для этого пригодна», — заявил эксперт в беседе со «Взглядом».

По его словам, ресурсы сами по себе пока не окупаются.

Как отметил Моисеев, на программу по освоению Луны нужно $150 млрд.

Ранее заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев назвал агрессивным план президента США.

В 2019 году Герой России, депутат Государственной думы, космонавт-испытатель Максим Сураев в беседе с ФАН оценил необходимость нового полёта на Луну.