Эксперт прокомментировал указ Трампа об освоении ресурсов Луны

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Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал план президента США Дональда Трампа по добыче космических ресурсов.
Эксперт прокомментировал указ Трампа об освоении ресурсов Луны
  • Reuters

«Американцы обязательно начнут добычу ресурсов на Луне, но нескоро. Скорее всего, это произойдёт во второй половине века. Сейчас они просто тратят бюджетные деньги для привлечения коммерческих компаний к отработке техники, которая для этого пригодна», — заявил эксперт в беседе со «Взглядом».

По его словам, ресурсы сами по себе пока не окупаются.

Как отметил Моисеев, на программу по освоению Луны нужно $150 млрд.

Ранее заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев назвал агрессивным план президента США.

В 2019 году Герой России, депутат Государственной думы, космонавт-испытатель Максим Сураев в беседе с ФАН оценил необходимость нового полёта на Луну.

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