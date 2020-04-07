Эксперт прокомментировал указ Трампа об освоении ресурсов Луны
- Reuters
«Американцы обязательно начнут добычу ресурсов на Луне, но нескоро. Скорее всего, это произойдёт во второй половине века. Сейчас они просто тратят бюджетные деньги для привлечения коммерческих компаний к отработке техники, которая для этого пригодна», — заявил эксперт в беседе со «Взглядом».
По его словам, ресурсы сами по себе пока не окупаются.
Как отметил Моисеев, на программу по освоению Луны нужно $150 млрд.
Ранее заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев назвал агрессивным план президента США.
В 2019 году Герой России, депутат Государственной думы, космонавт-испытатель Максим Сураев в беседе с ФАН оценил необходимость нового полёта на Луну.