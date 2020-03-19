Эксперт прокомментировал коррекцию высоты орбиты МКС

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал сообщение о том, что высоту орбиты Международной космической станции увеличат на километр.

«Это традиционная операция. Всегда перед запуском — будь то грузовик или пилотируемый корабль — орбиту подправляют. Это надо делать, потому что под влиянием трения об остатки атмосферы она снижается», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если орбиту не подправлять достаточно долго, то МКС просто упадёт в плотные слои и сгорит.

Как отметил Моисеев, коррекция решает сразу два вопроса.

«И поднять орбиту, чтобы она была стабильной, и сделать её наиболее удобной для стыковки. Такая операция проводится примерно 10 раз в год», — пояснил он.

Ранее космонавт Сергей Рязанский в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о первом выходе в открытый космос.