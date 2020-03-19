Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Прекращение эпидемии — это два процесса. Один процесс — это процесс эволюции вируса. Мы знаем, что в новом хозяине (а человек — новый хозяин для вируса) происходит ослабление вируса», — цитирует её РИА Новости.

Она пояснила, что при передаче вируса от одного человека другому происходит его мутация и ослабление.

«Происходит коэволюция вируса, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займёт, неизвестно», — добавила Баранова.

Другим условием прекращения пандемии COVID-19, по мнению биолога, станет приобретение большинством населения иммунитета к вирусу путём естественной вакцинации.

Так, если коронавирусной инфекцией переболеют 70% населения страны, у большинства людей появятся антитела, которые способны побороть вирус.

Ранее газета «Известия» писала о разработке учёными кафедры вирусологии МГУ имени Ломоносова технологии создания сферических частиц, которые могут использоваться в качестве носителей для антигенов коронавирусной инфекции COVID-19.