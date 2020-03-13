Эксперт из КНР назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса

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Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань сообщил, когда может закончиться пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

«Если все страны смогут мобилизоваться, это может закончиться к июню», — цитирует New York Post Наньшаня.

Он пояснил, что его оценка «основана на сценариях, согласно которым все страны принимают позитивные меры», но, по его словам, если некоторые страны не будут серьёзно относиться к инфекционности и вредности (COVID-19. — RT) и не будут активно вмешиваться, это продлится дольше».

Он также призвал «все страны следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и прилагать усилия на национальном уровне».

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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