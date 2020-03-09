Помощник Генсека ООН по гуманитарным вопросам ушла в отставку

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Помощник Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер покидает свой пост.
Помощник Генсека ООН по гуманитарным вопросам ушла в отставку
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Это было запланировано. Мы всемерно благодарны госпоже Мюллер за работу. Генсек ООН высоко ценит работу, которую она делает. И мы объявим о её преемнике в надлежащий срок», — сказал он.

Ранее сообщалось, что перуанский дипломат Хавьер Перес де Куэльяр, который занимал пост Генсека ООН в 1982—1991 годах, скончался в возрасте 100 лет.

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