Китай вывел на орбиту новый спутник навигационной системы Beidou
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- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC).
Отмечается, что пуск состоялся в понедельник в 19:55 (14:55 мск) с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
Как уточняется, спутник GEO-2 вышел на заданную орбиту и будет работать вместе с запущенными ранее аппаратами Beidou после прохождения серии тестов.
Beidou — создаваемая Китаем глобальная навигационная система.
В ноябре 2018 года сообщалось, что Китай провёл успешный запуск ракеты-носителя с двумя навигационными спутниками Beidou-3.