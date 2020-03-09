Китай вывел на орбиту новый спутник навигационной системы Beidou

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Китай 9 марта осуществил пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» с 54-м спутником для создаваемой КНР глобальной навигационной системы Beidou.
Китай вывел на орбиту новый спутник навигационной системы Beidou
  • © Wang Xin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC).

Отмечается, что пуск состоялся в понедельник в 19:55 (14:55 мск) с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Как уточняется, спутник GEO-2 вышел на заданную орбиту и будет работать вместе с запущенными ранее аппаратами Beidou после прохождения серии тестов.

Beidou — создаваемая Китаем глобальная навигационная система.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Китай провёл успешный запуск ракеты-носителя с двумя навигационными спутниками Beidou-3.

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