В Московском планетарии пройдут авторские экскурсии к 8 Марта

Московский планетарий подготовил авторские экскурсии, приуроченные к двум праздникам: Международному женскому дню и Международному дню планетариев.

Как сообщает сайт «Москва 24», экскурсии пройдут в Музее Урании с 7 по 9 марта.

Гости узнают, кто придумал планетарии и как они открывались в разных странах, а также познакомятся с историей Московского планетария.

Портал мэра и правительства Москвы уточняет, что с посетителями будут работать два экскурсовода. К каждой группе смогут присоединиться 60 человек.

Стоимость экскурсий будет включена в цену билета.

Ранее интернет-портал Newinform сообщал, что коллекцию Московского планетария пополнила копия телескопа Михаила Ломоносова.