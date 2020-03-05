В Московском планетарии пройдут авторские экскурсии к 8 Марта
- © портал мэра и правительства Москвы
Как сообщает сайт «Москва 24», экскурсии пройдут в Музее Урании с 7 по 9 марта.
Гости узнают, кто придумал планетарии и как они открывались в разных странах, а также познакомятся с историей Московского планетария.
Портал мэра и правительства Москвы уточняет, что с посетителями будут работать два экскурсовода. К каждой группе смогут присоединиться 60 человек.
Стоимость экскурсий будет включена в цену билета.
Ранее интернет-портал Newinform сообщал, что коллекцию Московского планетария пополнила копия телескопа Михаила Ломоносова.