Эксперт оценил новый метод поиска экзопланет с помощью радиоволн

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт оценил перспективы нового метода поиска экзопланет с помощью радиоволн.

В беседе с радио Sputnik он напомнил, что ранее подобные наблюдения проводились в оптическом диапазоне, в рамках которого учёные достигли заметного прогресса. Кроме того, были разработаны более мощные телескопы.

«Что касается использования радиоволн, то предложено нечто существенно новое в части методики. Как всегда бывает, новый диапазон — это целое поле открытий. Поскольку радиотелескопов много, некоторые из них до сих пор применялись для целей, мало или никак не связанных с исследованием экзопланет. И теперь, когда было получено подтверждение, что это получается, конечно, много исследователей попробуют это повторить», — отметил специалист.

Натан Эйсмонт выразил надежду, что в этой области учёных ждёт целая серия новых открытий.

Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», учёные севастопольского Института биологии южных морей РАН рассказали об изучении в Атлантическом секторе Антарктики спектральных оптических свойств вод.