В Москве пройдёт встреча с космонавтом Еленой Кондаковой

Короткая ссылка
На ВДНХ 4 марта пройдёт встреча с космонавтом Еленой Кондаковой, посвящённая Международному женскому дню.
В Москве пройдёт встреча с космонавтом Еленой Кондаковой
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, в рамках встречи она расскажет о длительных экспедициях и о жизни после пребывания в космосе.

В мероприятии также примут участие Герои Советского Союза и России — лётчик-космонавт Александр Викторенко, инструктор-испытатель авиационно-космической техники Виктор Рень и лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин.

Встреча пройдёт в рамках проекта «Уроки космоса».

Ранее Герой России космонавт Александр Лазуткин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, как проходит подготовка к полётам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить