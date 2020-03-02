В Москве пройдёт встреча с космонавтом Еленой Кондаковой

На ВДНХ 4 марта пройдёт встреча с космонавтом Еленой Кондаковой, посвящённая Международному женскому дню.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, в рамках встречи она расскажет о длительных экспедициях и о жизни после пребывания в космосе.

В мероприятии также примут участие Герои Советского Союза и России — лётчик-космонавт Александр Викторенко, инструктор-испытатель авиационно-космической техники Виктор Рень и лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин.

Встреча пройдёт в рамках проекта «Уроки космоса».

Ранее Герой России космонавт Александр Лазуткин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, как проходит подготовка к полётам.