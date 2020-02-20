Умер изобретатель команд «копировать» и «вставить»

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Американский информатик Ларри Теслер скончался в США в возрасте 74 лет.
Умер изобретатель команд «копировать» и «вставить»
  • © Getty Images

Как пишет Daily Mail, Теслер изобрёл набор компьютерных команд «вырезать», «копировать», «вставить».

«Ларри Теслер был научным сотрудником в Xerox и изобретателем «вырезать/копировать» и «вставить» и много чего ещё. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался», — говорится в сообщении компании Xerox в Twitter.

Теслер окончил Стэнфордский университет в 1965 году, в 1973-м присоединился к научно-исследовательскому центру Xerox PARC. В этом центре, в частности, были изобретены графический пользовательский интерфейс и компьютерная мышь. С 1980 по 1997 год работал в Аpple. Позднее сотрудничал с несколькими корпорациями, включая Amazon и Yahoo!.

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