Умер академик Владимир Матюхин

Академик Владимир Александрович Матюхин скончался в Московской области в возрасте 88 лет.

Как передаёт kp.ru, он умер 13 февраля.

«Мужчина скончался у себя дома, в селе Юдино Одинцовского района Подмосковья», — подтвердил источник в здравоохранении округа.

Владимир Александрович — советский физиолог, академик Национальной академии наук Белоруссии, академик Академии медицинских наук СССР, Российской академии медицинских наук, автор более 240 научных работ, в том числе семи монографий.

Награждён многочисленными медалями и Орденом Франциска Скорины.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС Владимир Александрович переехал в Белоруссию, где в 1988 году основал Институт радиационной медицины МЗ РБ, который стал головным учреждением по изучению комплексных эколого-радиационных проблем человека после катастрофы ЧАЭС.