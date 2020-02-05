На территории генуэзской крепости в Крыму нашли средневековый оружейный арсенал

На территории генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный арсенал.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Археологи обнаружили более тысячи железных пластин от доспеха типа «бригандина», в ряде случаев — со следами ткани. Сохранились железные и медные заклёпки.

Также найдено несколько тысяч наконечников арбалетных болтов генуэзского времени и более 800 наконечников стрел для луков османского периода.

Особую ценность представляют каменные и железные кованые ядра от первых артиллерийских орудий — бомбард.

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