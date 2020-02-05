На территории генуэзской крепости в Крыму нашли средневековый оружейный арсенал

Короткая ссылка
На территории генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный арсенал.
На территории генуэзской крепости в Крыму нашли средневековый оружейный арсенал
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Археологи обнаружили более тысячи железных пластин от доспеха типа «бригандина», в ряде случаев — со следами ткани. Сохранились железные и медные заклёпки.

Также найдено несколько тысяч наконечников арбалетных болтов генуэзского времени и более 800 наконечников стрел для луков османского периода.

Особую ценность представляют каменные и железные кованые ядра от первых артиллерийских орудий — бомбард.

Ранее портал Nation News сообщал, что во время раскопок в районе Серебрянической набережной в Москве обнаружили металлический значок дворника XIX века.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить