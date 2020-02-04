Архангельский рассказал о трагедиях в жизни Теодора Шанина

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Публицист, телеведущий и писатель Александр Архангельский рассказал о трагических событиях в жизни основателя Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодора Шанина.
Архангельский рассказал о трагедиях в жизни Теодора Шанина
  • © Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования "Московская высшая школа социальных и экономических наук"

По его словам, Шанин пережил трагедию сестры в гетто, разрывы с множеством стран, участие в двух войнах, однако прошёл через это с ясной улыбкой.

В беседе с Nation News публицист подчеркнул, что учёный никогда не подстраивался под обстоятельства и жил так, как хотел.

«Его жизнь менялась постоянно: он не знал, что такое застой, ни интеллектуальный, ни географический. Шанин начинал как социальный работник, потом стал социологом, позже в Англии открыл в себе русского крестьяноведа, а когда уже нужно было пожинать лавры, создал первый независимый русско-британский университет», — отметил Архангельский. 

Писатель добавил, что, несмотря на все трагедии, Шанин был счастливым человеком, поскольку осуществился полностью.

Основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук, учёный-социолог Теодор Шанин умер в Москве в возрасте 89 лет.

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