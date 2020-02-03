В Удмуртии пройдёт неделя науки
- © пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН
Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, торжественное мероприятие, посвящённое Дню российской науки, состоится 7 февраля.
Уточняется, что торжественные мероприятия пройдут в учреждениях Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, университетах и на городских площадках.
Ведущие учёные региона расскажут о передовых направлениях исследований.
Все мероприятия организованы Министерством образования и науки республики и Удмуртским федеральным центром УрО РАН.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столичном «Москвариуме» с 3 по 16 февраля пройдёт научно-развлекательный фестиваль «Влюблённые в океан».