В Удмуртии пройдёт неделя науки

В Удмуртии в честь 100-летия государственности республики с 7 по 17 февраля впервые пройдёт неделя науки «Наука-2020».

Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, торжественное мероприятие, посвящённое Дню российской науки, состоится 7 февраля.

Уточняется, что торжественные мероприятия пройдут в учреждениях Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, университетах и на городских площадках.

Ведущие учёные региона расскажут о передовых направлениях исследований.

Все мероприятия организованы Министерством образования и науки республики и Удмуртским федеральным центром УрО РАН.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столичном «Москвариуме» с 3 по 16 февраля пройдёт научно-развлекательный фестиваль «Влюблённые в океан».