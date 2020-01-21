Бывший космонавт Юрий Усачёв рассказал о методах борьбы с антисанитарией на МКС

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Бывший космонавт Юрий Усачёв рассказал о методах борьбы с антисанитарией на Международной космической станции (МКС).
Бывший космонавт Юрий Усачёв рассказал о методах борьбы с антисанитарией на МКС
  • © NASA

«На МКС, конечно, не стерильная обстановка, это не хирургический кабинет или операционная. Естественно, там живут грибки и микробы, поэтому время от времени делается забор образцов, проверяется, чтобы там совсем патогенных микроорганизмов не было», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, в случае необходимости проводится обработка. Особое внимание уделяют местам для гигиенических процедур и поручням.

Как отметил Усачёв, нормально, когда существуют какие-то микроорганизмы, тем более что на МКС нормальная влажность.

Ранее астроном Николай Лагин в беседе с ФАН оценил перспективы использования Международной космической станции.

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