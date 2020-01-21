В Петербурге рассказали о программе Балтийского научно-инженерного конкурса
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Как сообщают «Невские новости», 5 февраля гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах по астрономии, физике, химии, биологии, антропологии и экологии.
Также запланирована насыщенная интерактивная программа и химическое шоу от Политеха, скоростные полёты на маленьких модельных самолётах, мастер-класс по авиамоделированию и модный показ экзоскелетов.
Вход в «Пространство интеллектуального притяжения» свободный, но по предварительной регистрации.
Ранее портал RIA56 сообщал, что шесть студентов аэрокосмического института ОГУ попали в финал Всероссийского инженерного конкурса.