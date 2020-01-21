В Петербурге рассказали о программе Балтийского научно-инженерного конкурса

В Санкт-Петербурге представили программу XVI Балтийского научно-инженерного конкурса, который пройдёт 5 февраля, в преддверии Дня российской науки.

Как сообщают «Невские новости», 5 февраля гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах по астрономии, физике, химии, биологии, антропологии и экологии.

Также запланирована насыщенная интерактивная программа и химическое шоу от Политеха, скоростные полёты на маленьких модельных самолётах, мастер-класс по авиамоделированию и модный показ экзоскелетов.

Вход в «Пространство интеллектуального притяжения» свободный, но по предварительной регистрации.

Ранее портал RIA56 сообщал, что шесть студентов аэрокосмического института ОГУ попали в финал Всероссийского инженерного конкурса.