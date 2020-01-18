Искусствовед Ольга Попова умерла на 82-м году жизни

Профессор исторического факультета МГУ им. Ломоносова, специалист по византийскому искусству Ольга Попова умерла в Москве на 82-м году жизни.

«Деканат исторического факультета и кафедра всеобщей истории искусств с глубоким прискорбием сообщают, что 16 января 2020 года в Москве на 82 году жизни скончалась Ольга Сигизмундовна Попова, доктор искусствоведения, профессор исторического факультета МГУ, заведующая сектором византийского искусства Государственного института искусствознания», — приводит ТАСС сообщение факультета.

Попова более 50 лет преподавала в МГУ. Она изучала византийские и древнерусские иллюстрированные рукописи, иконы, мозаики, фрески. Ей принадлежит более сотни научных работ и 10 монографий.