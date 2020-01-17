Крымские учёные рассказали об участии в раскопках в Турции

Преподаватели и студенты Севастопольского государственного университета стали участниками археологических раскопок в Турции.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Наиболее интересные находки сделаны при раскопках недостроенного колодца IV века до н. э., где в большом количестве представлены целые и фрагментированные терракотовые статуэтки животных и божеств культа Диониса, таких как сатиры и силены, маски актёров», — заявили участники исследования.

По их словам, часть статуэток связана с культом Афродиты.

Как отметили в СевГУ, раскопки в 2019 году признаны продуктивными, поэтому севастопольских специалистов пригласили принять участие в дальнейших исследованиях.

Ранее портал Nation News сообщал, что во время раскопок в районе Серебрянической набережной в Москве обнаружили металлический значок дворника XIX века.