Учёные Севастополя провели зимнюю экспедицию в Чёрном море
- ©minobrnauki.gov.ru
Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования России, учёные впервые в зимний период сделали отбор проб и провели определение стабильных элементов, включая тяжёлые металлы, в компонентах экосистем Чёрного и Азовского морей.
«Благодаря зимней экспедиции впервые за последние 30 лет будет изучен видовой состав и пространственное распределение ихтиопланктона умеренноводных видов рыб черноморской ихтиофауны в прибрежных и открытых водах Чёрного моря у Крымского и Кавказского побережий в разгар зимнего нерестового сезона», — отметила Наталия Бурдиян.
Всего в 2020 году запланировано более 70 судосуток научно-исследовательских экспедиций в акватории Чёрного и Азовского морей. Следующий рейс состоится весной 2020 года.
В октябре Пятый канал сообщал, что научное судно «Академик Лаврентьев» вернулось во Владивосток из экспедиции, в рамках которой специалисты исследовали тысячелетний грунт Японского и Охотского морей.