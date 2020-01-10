Учёные Севастополя провели зимнюю экспедицию в Чёрном море

Судно «Профессор Водяницкий» совершило экспедицию под руководством старшего научного сотрудника ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» Наталии Бурдиян.

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования России, учёные впервые в зимний период сделали отбор проб и провели определение стабильных элементов, включая тяжёлые металлы, в компонентах экосистем Чёрного и Азовского морей.

«Благодаря зимней экспедиции впервые за последние 30 лет будет изучен видовой состав и пространственное распределение ихтиопланктона умеренноводных видов рыб черноморской ихтиофауны в прибрежных и открытых водах Чёрного моря у Крымского и Кавказского побережий в разгар зимнего нерестового сезона», — отметила Наталия Бурдиян.

Всего в 2020 году запланировано более 70 судосуток научно-исследовательских экспедиций в акватории Чёрного и Азовского морей. Следующий рейс состоится весной 2020 года.

В октябре Пятый канал сообщал, что научное судно «Академик Лаврентьев» вернулось во Владивосток из экспедиции, в рамках которой специалисты исследовали тысячелетний грунт Японского и Охотского морей.