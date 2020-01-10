Учёные Севастополя провели зимнюю экспедицию в Чёрном море

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Судно «Профессор Водяницкий» совершило экспедицию под руководством старшего научного сотрудника ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» Наталии Бурдиян.
Учёные Севастополя провели зимнюю экспедицию в Чёрном море
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Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования России, учёные впервые в зимний период сделали отбор проб и провели определение стабильных элементов, включая тяжёлые металлы, в компонентах экосистем Чёрного и Азовского морей.

«Благодаря зимней экспедиции впервые за последние 30 лет будет изучен видовой состав и пространственное распределение ихтиопланктона умеренноводных видов рыб черноморской ихтиофауны в прибрежных и открытых водах Чёрного моря у Крымского и Кавказского побережий в разгар зимнего нерестового сезона», — отметила Наталия Бурдиян.

Всего в 2020 году запланировано более 70 судосуток научно-исследовательских экспедиций в акватории Чёрного и Азовского морей. Следующий рейс состоится весной 2020 года.

В октябре Пятый канал сообщал, что научное судно «Академик Лаврентьев» вернулось во Владивосток из экспедиции, в рамках которой специалисты исследовали тысячелетний грунт Японского и Охотского морей.

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