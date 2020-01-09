Наукограды Подмосковья получат более 338 млн рублей в 2020 году

Власти Подмосковья заявили о выделении более 338 млн рублей из бюджета на развитие наукоградов, сообщает телеканал «360».

«Общий объём бюджетного финансирования развития наукоградов региона в 2020 году превысит 338 млн руб.», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Уточняется, что 182 млн руб. поступит из федерального бюджета и более 155 млн руб. выделит областное правительство.

Средства будут направлены на проведение научных мероприятий, развитие научно-образовательных центров, ремонт и оснащение образовательных учреждений, исследовательских лабораторий, а также на благоустройство городов.

Всего в Подмосковье расположено восемь из 13 российских наукоградов: Дубна, Пущино, Черноголовка, Протвино, Реутов, Жуковский, Королёв и Фрязино.

Хромов подчеркнул, что в Подмосковье ежегодно выделяются субсидии на социально-экономическое развитие наукоградов. Кроме того, власти региона оказывают поддержку молодым учёным.