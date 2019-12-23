В Росприроднадзоре рассказали об экологической ситуации в регионах

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в беседе с «Известиями» рассказала об экологических проблемах российских регионов в 2019 году.

По её словам, в разных областях есть свои специфические проблемы.

«Например, исчезающие редкие виды древесины — это колоссальная беда Дальнего Востока. Нефтешламы, буровые шламы — проблема регионов активной нефтедобычи, например ХМАО, ЯНАО. Проблемы с разработкой месторождений угля и стивидорными компаниями также есть на Дальнем Востоке, в морских акваториях», — отметила специалист.

Она также добавила, что в Росприроднадзоре недавно завершилась реорганизация, и теперь ведомство нуждается в новых неравнодушных сотрудниках.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв подвёл итоги работы в сфере экологии за 2019 год.