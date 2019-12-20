NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС после сбоя при полёте

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NASA приняло решение отменить запланированную на 21 декабря стыковку американского корабля Starliner с Международной космической станцией (МКС) после его нештатного выхода на орбиту во время полёта.
NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС после сбоя при полёте
  • © NASA/Globallookpress.com

Об этом заявил директор организации Джеймс Брайденстайн.

«Будет верным сказать, что данный вопрос в настоящий момент снят с повестки», — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, в системе подсчёта полётного времени возник сбой, в результате которого корабль выработал больше топлива, чем положено. 

«Корабль расходовал ресурсы на сохранение точной позиции на орбите. На это требуется больше топлива. К тому времени, когда мы сообразили это, было израсходовано такое количество топлива, что оставшегося вряд ли хватило бы на то, чтобы добраться до Международной космической станции», — пояснил Брайденстайн.

Он подчеркнул, что решение об отмене стыковки было принято, чтобы обеспечить безопасное возвращение корабля на полигон Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико.

Ранее в компании Boeing заявили, что Starliner был нештатно выведен на орбиту во время испытательного полёта на МКС.

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