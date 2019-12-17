Эксперт оценил выводы учёных о назначении статуй острова Пасхи

Заведующий отделом научной информации и подготовки публикаций Института археологии РАН Николай Лопатин в беседе с телеканалом «360» оценил выводы учёных о назначении статуй на острове Пасхи.

«Конечно, всякие такие масштабные тяжёлые работы, казалось бы, с нашей точки зрения, бессмысленные, для древних обществ это была очень важная деятельность, магическая», — заявил он.

По его словам, чаще всего каменные статуи связывают с культом умерших предков, однако некоторые племена могли использовать их и для вполне практичных целей.

«Помимо культов, может быть организация пространства», — добавил Лопатин.

Со своей стороны, путешественник Оскар Конюхов в беседе с Nation News выразил мнение, что новая версия — лишь догадка.

«Откуда мы можем знать, для чего это строилось? Это было тысячу лет назад, никаких источников информации не осталось. Поэтому всё это из области домыслов и останется одной из версий», — сказал он.

По его словам, все эти статуи — разные и, возможно, это произведение искусства.

Конюхов не исключил, что каждое поколение ставило истукана, чтобы увековечить своё время, или же свою статую делал каждый клан.

Ранее стало известно, что группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили заявила о научных доказательствах того, что статуи возводили для повышения урожайности земель.

В 2018 году сообщалось об исследовании, согласно которому около половины похороненных в Стоунхендже людей были родом из Уэльса.