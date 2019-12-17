Пуск ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесли на 18 декабря

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Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с пятью европейскими спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли с 17 на 18 декабря в связи со сбоем в системе управления. 
Пуск ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесли на 18 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Отмечается, что во время заключительных операций перед пуском ракеты-носителя «Союз-СТ-А» автоматика обнаружила сбой в системе управления.

Специалисты ведут анализ причин сбоя для устранения неисправности.

«Принято решение о переносе пуска на резервную дату — 18 декабря 2019 года в 11:54 мск», — говорится в сообщении.

Запуск «Союза» с космодрома Куру планировалось произвести 17 декабря. 

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