Пуск ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесли на 18 декабря

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с пятью европейскими спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли с 17 на 18 декабря в связи со сбоем в системе управления.

РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Отмечается, что во время заключительных операций перед пуском ракеты-носителя «Союз-СТ-А» автоматика обнаружила сбой в системе управления. Специалисты ведут анализ причин сбоя для устранения неисправности. «Принято решение о переносе пуска на резервную дату — 18 декабря 2019 года в 11:54 мск», — говорится в сообщении. Запуск «Союза» с космодрома Куру планировалось произвести 17 декабря.