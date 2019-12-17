Пуск ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесли на 18 декабря
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
Отмечается, что во время заключительных операций перед пуском ракеты-носителя «Союз-СТ-А» автоматика обнаружила сбой в системе управления.
Специалисты ведут анализ причин сбоя для устранения неисправности.
«Принято решение о переносе пуска на резервную дату — 18 декабря 2019 года в 11:54 мск», — говорится в сообщении.
Запуск «Союза» с космодрома Куру планировалось произвести 17 декабря.