Жительница острова Англси сообщила об обнаружении сотни мёртвых скворцов
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Об этом сообщает Sky News.
Как рассказала Стивенс, по пути к врачу она заметила большую стаю скворцов в небе, а когда возвращалась обратно, то обнаружила их мёртвыми на дороге.
Причина смерти птиц неизвестна.
Стивенс заявила, что их могли отравить, поэтому она обратилась в агентство по охране здоровья животных и растений. Там пообещали провести расследование.
Скворцы включены в Красный список угрожаемых видов.
Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили гигантскую медузу.