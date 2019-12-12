Жительница острова Англси сообщила об обнаружении сотни мёртвых скворцов

Жительница острова Англси Ханна Стивенс заявила, что обнаружила сотню скворцов мёртвыми на просёлочной дороге.

Об этом сообщает Sky News.

Как рассказала Стивенс, по пути к врачу она заметила большую стаю скворцов в небе, а когда возвращалась обратно, то обнаружила их мёртвыми на дороге.

Причина смерти птиц неизвестна.

Стивенс заявила, что их могли отравить, поэтому она обратилась в агентство по охране здоровья животных и растений. Там пообещали провести расследование.

Скворцы включены в Красный список угрожаемых видов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили гигантскую медузу.