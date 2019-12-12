Жительница острова Англси сообщила об обнаружении сотни мёртвых скворцов

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Жительница острова Англси Ханна Стивенс заявила, что обнаружила сотню скворцов мёртвыми на просёлочной дороге.
Жительница острова Англси сообщила об обнаружении сотни мёртвых скворцов
  • Pixabay

Об этом сообщает Sky News.

Как рассказала Стивенс, по пути к врачу она заметила большую стаю скворцов в небе, а когда возвращалась обратно, то обнаружила их мёртвыми на дороге.

Причина смерти птиц неизвестна.

Стивенс заявила, что их могли отравить, поэтому она обратилась в агентство по охране здоровья животных и растений. Там пообещали провести расследование.

Скворцы включены в Красный список угрожаемых видов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили гигантскую медузу.

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