Жители европейской части России смогут в новогоднюю ночь увидеть восход Урана

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Специалисты Московского планетария рассказали, что жители центральной полосы в европейской части России смогут увидеть восход Урана и рассмотреть переменные звёзды, среди которых дельта Цефея и бета Персея, «Звезда Демона».
Жители европейской части России смогут в новогоднюю ночь увидеть восход Урана
  • Pixabay

«В полночь жители средних широт России, если этому будет способствовать погода, смогут увидеть на ночном небе Уран, а также ряд ярких галактик», — рассказали в планетарии.

Как сообщает Nation News, россияне смогут увидеть галактики М31 в созвездии Андромеда, М33 в созвездии Треугольник, М81 и М82 в созвездии Большая Медведица.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в новогоднюю ночь

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