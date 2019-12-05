Жители европейской части России смогут в новогоднюю ночь увидеть восход Урана

Специалисты Московского планетария рассказали, что жители центральной полосы в европейской части России смогут увидеть восход Урана и рассмотреть переменные звёзды, среди которых дельта Цефея и бета Персея, «Звезда Демона».

«В полночь жители средних широт России, если этому будет способствовать погода, смогут увидеть на ночном небе Уран, а также ряд ярких галактик», — рассказали в планетарии.

Как сообщает Nation News, россияне смогут увидеть галактики М31 в созвездии Андромеда, М33 в созвездии Треугольник, М81 и М82 в созвездии Большая Медведица.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в новогоднюю ночь.