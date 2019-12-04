Лётчик-космонавт Титов прокомментировал прогноз о крахе России как космической державы

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Лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Владимир Титов в беседе с Nation News прокомментировал заявление американского журналиста Марка Уиттингтона о том, что переход NASA к коммерческой доставке астронавтов на МКС «станет началом конца России как космической державы».
Лётчик-космонавт Титов прокомментировал прогноз о крахе России как космической державы
  • РИА Новости

«Мы можем летать вместе с ними и можем летать без них, так что в этом плане у нас всё в порядке. У нас есть возможность работать со станцией и есть корабли, которые могут доставить космонавтов туда и на Землю», — сказал он.

Как отметил Титов, американской стороне ещё нужно подумать над всем этим, поскольку «сжечь мосты можно очень быстро, а восстановить их — труднее».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФАН прокомментировал заявление Уиттингтона.

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