Лётчик-космонавт Титов прокомментировал прогноз о крахе России как космической державы
- РИА Новости
«Мы можем летать вместе с ними и можем летать без них, так что в этом плане у нас всё в порядке. У нас есть возможность работать со станцией и есть корабли, которые могут доставить космонавтов туда и на Землю», — сказал он.
Как отметил Титов, американской стороне ещё нужно подумать над всем этим, поскольку «сжечь мосты можно очень быстро, а восстановить их — труднее».
Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФАН прокомментировал заявление Уиттингтона.