В Московском планетарии пройдёт «Театр увлекательной науки»

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В Московском планетарии рассказали о программе «Театр увлекательной науки», в рамках которой пройдут специальные занятия для детей от пяти до восьми лет, сообщает сайт «Москва 24».
В Московском планетарии пройдёт «Театр увлекательной науки»
  • © Евгений Самарин
  • РИА Новости

Занятия будут проходить в игровой интерактивной форме. Детям расскажут об интересных астрономических фактах, познакомят с законами физики и пригласят поучаствовать в проведении увлекательных лабораторных опытов.

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, в рамках программы запланировано шесть уроков по темам: «Семья солнышка, «Проделки луны», «Приключения капельки воды», «Живые часы и компасы», «Секреты радуги» и «Путешествие солнечного лучика».

Ранее интернет-портал Newinform сообщал, что коллекцию Московского планетария пополнила копия телескопа Михаила Ломоносова.

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