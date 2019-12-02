В Московском планетарии пройдёт «Театр увлекательной науки»

В Московском планетарии рассказали о программе «Театр увлекательной науки», в рамках которой пройдут специальные занятия для детей от пяти до восьми лет, сообщает сайт «Москва 24».

Занятия будут проходить в игровой интерактивной форме. Детям расскажут об интересных астрономических фактах, познакомят с законами физики и пригласят поучаствовать в проведении увлекательных лабораторных опытов.

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, в рамках программы запланировано шесть уроков по темам: «Семья солнышка, «Проделки луны», «Приключения капельки воды», «Живые часы и компасы», «Секреты радуги» и «Путешествие солнечного лучика».

Ранее интернет-портал Newinform сообщал, что коллекцию Московского планетария пополнила копия телескопа Михаила Ломоносова.