Источники: российской сверхтяжёлой ракете добавят задач

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Российскому ракетному комплексу сверхтяжёлого класса добавят дополнительных задач применения помимо запусков пилотируемых миссий на Луну.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что научно-технический совет госкорпорации Роскосмос и бюро Совета Российской академии наук по космосу на совместном заседании решили доработать эскизный проект космического ракетного комплекса.

Ранее сообщалось, что ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» начал работу по унификации ракет «Союз-2» для пусков с космодромов Байконур и Восточный.

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