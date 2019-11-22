Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС

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Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).
Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС
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«Выход в открытый космос начался! В 7:02 (15:02 мск) астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано настроили свои скафандры на питание от батареи, ознаменовав тем самым начало сложного 6,5-часового выхода в открытый космос», — говорится в сообщении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

Астронавтам предстоит отремонтировать магнитный альфа-спектрометр.

В начале ноября NASA сообщило, что грузовой корабль Cygnus прибыл к МКС.

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