Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС

Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).

«Выход в открытый космос начался! В 7:02 (15:02 мск) астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано настроили свои скафандры на питание от батареи, ознаменовав тем самым начало сложного 6,5-часового выхода в открытый космос», — говорится в сообщении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

Астронавтам предстоит отремонтировать магнитный альфа-спектрометр.

SPACEWALK UNDERWAY! At 7:02am ET @AstroDrewMorgan and @astro_luca set their spacesuits to battery power, marking the beginning of a complex 6.5 hour spacewalk to repair a cosmic ray detector. Watch live coverage: https://t.co/cYFxNkJiIS — NASA (@NASA) November 22, 2019

В начале ноября NASA сообщило, что грузовой корабль Cygnus прибыл к МКС.