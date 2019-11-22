В России в 2019 году было продано 2,4 млн гаджетов для компьютерных игр

В России за девять месяцев 2019 года было продано 2,4 млн игровых компьютерных аксессуаров на 4,6 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования компании GfK и группы «М.Видео» — «Эльдорадо».

Согласно данным исследования, за девять месяцев 2019 года спрос на игровые компьютерные аксессуары — мыши, клавиатуры, гарнитуры — вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5% в штуках и 11% в деньгах, при этом интерес к устройствам для работы дома и в офисе, напротив, снизился на 6% в штуках и 25% в деньгах.

Как отметила представитель группы «М.Видео» — «Эльдорадо» Валерия Андреева, всего на гаджеты для геймеров приходится примерно 20% продаж периферии.

Она добавила, что главные преимущества игровых мышей перед офисными — улучшенная эргономика, более прочная сборка и короткое время отклика, встроенная подсветка, а также оптический сенсор для удобного и точного управления.

Среди отличительных особенностей клавиатур для геймеров она назвала программируемые и выделенные клавиши, подсветку кнопок и корпуса, функцию подавления фантомных нажатий и другое.

Помимо роста продаж компьютерных аксессуаров для геймеров, эксперты также отметили рост продаж игровых кресел — более чем в восемь раз. Такие кресла позволяют не испытывать дискомфорта и усталости при длительных игровых сессиях.

По мнению специалистов, рост продаж игровых компьютерных аксессуаров связан прежде всего с повышением в России интереса к киберспорту.

Ранее «Взгляд» опубликовал данные опроса, согласно которому большинство россиян (58%) заявили, что видеоигры приносят больше вреда, чем пользы.