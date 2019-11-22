Названо время возвращения на Землю экипажа МКС

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Экипаж МКС вернётся на Землю после полудня 6 февраля.

«Посадка «Союза МС-13», намеченная на 6 февраля 2020 года, состоится в 12:17 мск», — приводит РИА Новости слова источника на космодроме Байконур.

На Землю вернутся российский космонавт Александр Скворцов, командир МКС итальянский астронавт Лука Пермитано, а также американский астронавт Кристина Кук.

Ранее сообщалось, что Роскосмос примет решение о предоставлении мест астронавтам Соединённых Штатов на российских космических кораблях «Союз» в ближайшее время.

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