Названо время возвращения на Землю экипажа МКС

Экипаж МКС вернётся на Землю после полудня 6 февраля.

«Посадка «Союза МС-13», намеченная на 6 февраля 2020 года, состоится в 12:17 мск», — приводит РИА Новости слова источника на космодроме Байконур.

На Землю вернутся российский космонавт Александр Скворцов, командир МКС итальянский астронавт Лука Пермитано, а также американский астронавт Кристина Кук.

Ранее сообщалось, что Роскосмос примет решение о предоставлении мест астронавтам Соединённых Штатов на российских космических кораблях «Союз» в ближайшее время.