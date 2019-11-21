Прототип космического корабля SpaceX взорвался во время испытаний
- © REUTERS / LABPADRE / MARIA POINTER @BOCACH
Об этом сообщает портал Space flight.
Как указал представитель космической компании, подобный исход испытаний не стал неожиданностью, так как их целью было проверить максимальное повышение давления в системах корабля.
Отмечается, что взорвавшийся Starship не будут восстанавливать, компания сосредоточится на создании модифицированной версии корабля.
Уточняется, что во время испытаний не выдержала верхняя часть корпуса корабля, фрагмент прототипа взлетел в воздух и отлетел на некоторое расстояние. В результате происшествия никто не пострадал.
RIP Starship Mk1. @LabPadre stream:https://t.co/CwiHPUf7D3pic.twitter.com/SckLfdIhw3— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) 20 ноября 2019 г.
Ранее во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.