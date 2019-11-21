Прототип космического корабля SpaceX взорвался во время испытаний

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Полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на пусковом комплексе в Техасе.
Прототип космического корабля SpaceX взорвался во время испытаний
  • © REUTERS / LABPADRE / MARIA POINTER @BOCACH

Об этом сообщает портал Space flight.

Как указал представитель космической компании, подобный исход испытаний не стал неожиданностью, так как их целью было проверить максимальное повышение давления в системах корабля.

Отмечается, что взорвавшийся Starship не будут восстанавливать, компания сосредоточится на создании модифицированной версии корабля. 

Уточняется, что во время испытаний не выдержала верхняя часть корпуса корабля, фрагмент прототипа взлетел в воздух и отлетел на некоторое расстояние. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.

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