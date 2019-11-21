СМИ: Поезда и самолёты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом

В России планируют создать новую беспроводную систему связи, способную обеспечить широкополосным интернетом транспорт, движущийся с высокими скоростями, — автомобили, поезда и самолёты, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

Как сообщили в пресс-службе, первый экспериментальный участок новой системы связи, совместимой с мобильной и спутниковой, могут развернуть к 2022 году. Система также позволит в режиме реального времени управлять беспилотниками. Соответствующий проект одобрен рабочей группой «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ).

«В основе проекта лежит идея инфокоммуникационного поля, так как любой абонент является одновременно ретранслятором сигнала, — пояснил соруководитель рабочей группы «Аэронет» Сергей Жуков.

По его словам, на транспортном средстве будет расположен шлюз (декодирующее устройство), который позволит подключиться к высокоскоростному интернету через любой привычный пользователю интерфейс связи — Wi-Fi, 4G и др.

Как пояснили в пресс-службе, вышки сотовой связи посылают сигнал во все стороны, поэтому он рассеивается. Новое оборудование будет целиться в конкретное абонентское устройство, что позволит значительно увеличить дальность передачи сигнала.

Доступ в сеть в воздухе предлагается предоставлять по фиксированному тарифу 300 рублей, который авторы проекта сравнивают со стоимостью услуги выхода в интернет в самолётах.

К 2025 году экспериментальный сегмент сети планируется развернуть в Геленджике, а первый опытный район — на направлении Москва — Адлер.

Как уточнили в пресс-службе НТИ, проект претендует на грантовую поддержку Российской венчурной компании при условии вложения средств частных инвесторов.

В апреле kp.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге появятся трамваи с доступом к Wi-Fi и разъёмами для зарядки мобильных устройств.